Mendoza comemora boa fase no Ceará e elogia atuação de Erick em vitória na Sul-Americana

Eleito o melhor do jogo na vitória do Ceará sobre o La Guaira pela Conmebol, Mendoza concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Dorival Júnior na última terça-feira, 3

Autor do gol que abriu o placar na vitória do Ceará por 3 a 0 contra o Deportivo La Guaira pela Copa Sul-Americana na última terça-feira, 3, na Arena Castelão, o meia-atacante Mendoza terminou a partida eleito o melhor em campo pela Conmebol. O camisa 10 concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Dorival Júnior e comemorou a boa fase na temporada.

“Feliz pelo momento que estou passando aqui no clube. Venho trabalhando para isso acontecer, ajudar meus companheiros, ajudar o Ceará melhor possível dentro de campo e está acontecendo”, disse.

Sobre o assunto Vina destaca união do elenco do Ceará após vitória: "Nas dificuldades, a gente se blinda"

Ceará vence mais uma na Sul-Americana e supera campanha que fez no torneio em 2021

Torcida do Ceará exibe faixa antirracista em jogo da Copa Sul-Americana

Dorival explica mudanças na equipe titular do Ceará contra o La Guaira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O colombiano ainda elogiou a atuação de Erick, que anotou um gol e uma assistência no confronto, e revelou que o elenco vem dando forças para o jovem de 24 anos.

“O time demorou (a marcar gols) porque o adversário estava bem fechado. A gente procurou, tentou, fez o trabalho que o professor pediu, mas no primeiro tempo a gente não conseguiu. No segundo tempo, com a entrada do Erick – entrou muito bem – a gente vem dando muita força para ele porque tem muita qualidade. Mesmo o Vina, que vocês já conhecem ele, mas a gente pontua mais no Erick, que estava passando por uma fase que a gente deu muita força para ele, e graças a Deus hoje fez uma boa partida, nos ajudou muito dentro de campo”, afirmou o meia-atacante.

Jogador com mais partidas pelo Ceará em 2022, com 20 jogos disputados, Mendoza soma sete gols e uma assistência e é o vice-líder em participações diretas pelo time, com oito, atrás somente de Vina, que tem 11. Na Sul-Americana, o camisa 10 alvinegro já balançou a rede duas vezes.

Tags