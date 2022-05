Dorival explica mudanças na equipe titular do Ceará contra o La Guaira

O Ceará bateu o Deportivo La Guaira por 3 a 0 na última terça-feira, 3, na Arena Castelão, e permanece invicto na competição e com 100% de aproveitamento. Diferente das rodadas anteriores, Dorival Júnior poupou alguns atletas e promoveu mudanças na equipe titular. Em entrevista coletiva, o treinador explicou que fez as alterações pensando no desgaste dos jogadores.

“Tudo em cima de desgaste, toda alteração é feita em cima de desgaste. As vezes a gente tem a impressão de que o próprio goleiro não sente, e que de repente estará sempre apto e pronto para uma rodada seguinte. E o próprio João disse que se tivesse jogado essa partida, depois de comunicado que ele não atuaria, na seguinte ele pediria para ficar fora, tamanho desgaste, emocional”, afirmou o técnico.

O técnico falou sobre o período curto de recuperação aos atletas e criticou o calendário das competições.

“Ao longo da partida foram a lesão do Messias, em seguida um pedido do Richard de alteração. A equipe está se entregando, está se dedicando ao máximo e a recuperação é muito curta. Os nossos campeonatos me desculpem, mas se continuarmos assim nós vamos arrebentar a maioria dos nossos atletas e isso tem acontecido em todos os clubes, praticamente”, disparou.

O comandante ressaltou a dificuldade do curto período de recuperação e apontou o risco de jogar com força máxima em todas as partidas.

“Para a gente está sendo muito complicado, muito difícil. Nós temos seis a oito jogadores fora de combate, hoje mais o Messias. Ainda tenho que saber a situação do Richard, para ver se foi uma saída apenas por cansaço ou por alguma coisa que tenha acontecido. E nós temos que trabalhar dessa forma. Ao contrário, nós estaremos correndo um risco muito grande como tem acontecido”, disse.

Por fim, Dorival afirmou seguir as orientações do departamento médico e elogia a importância do elenco para buscar a equipe ideal a cada jogo.

“Estou procurando seguir a risca tudo aquilo que me é passado pelo departamento físico, fisiológico, para que nós erremos o mínimo possível nesse sentido. Eles (reservas) entraram, foram importantes, assim como aqueles que iniciaram (a partida) também foram importantes, buscando a melhor condição da partida”, concluiu.

O Ceará volta a campo no próximo sábado, 7, quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O próximo compromisso do Vovô na Sul-Americana está marcado para o dia 17 de maio, contra o General Caballero, na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos do torneio.

