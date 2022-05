Ceará vence La Guaira no Castelão e mantém os 100% na Sul-Americana

Vovô pecou no primeiro tempo, mas melhorou com as mudanças feitas por Dorival Júnior na segunda etapa e não teve dificuldades para bater a equipe venezuelana novamente. Com o resultado, Alvinegro segue líder do Grupo G

O Ceará bateu o Deportiva La Guaira-VEN por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 3, no Castelão, e manteve os 100% de aproveitamento no torneio. Com mais um triunfo, o Vovô chegou aos 12 pontos ganhos e segue isolado na liderança do Grupo G.

O Alvinegro fez um primeiro tempo abaixo na parte ofensiva e só conseguiu ser mais assertivo com as trocas feitas pelo técnico Dorival Júnior na segunda etapa. Mendoza, Vina e Erick fizeram os gols do jogo. O placar elástico foi importante para o Ceará melhorar o saldo de gols, que agora está em oito.

O Jogo

A opção de Dorival Júnior por escalar um time bastante modificado, com apenas um volante de origem, Wescley no meio e Cléber centralizado, por exemplo, fez o Ceará ter certa dificuldade no primeiro tempo, mesmo diante de um La Guaira inofensivo. O Vovô tinha o controle do jogo, mas não criava chances claras de gol.

Das dez finalizações do Alvinegro na primeira etapa, apenas uma foi no gol. Foi o chute de Lima, aos 14, que bateu colocado após tabelar com Wescley na grande área, pela esquerda. O goleiro Flores espalmou. Fora isso, o Ceará chegou com algumas finalizações de fora da área ou, com o próprio Lima, duas vezes, penetrando, limpando do marcador e chutando, mas ambas foram para fora.

Na grande área, Cléber não recebeu nenhuma bola em condição de concluir. O máximo que ele conseguiu foi receber um passe de Victor Luís, na meia-lua, de costas para o gol, girar e bater, mas houve desvio da defesa.

O volante Richard Coelho também teve uma oportunidade, aproveitando uma saída errada de Ramos, roubou a bola na intermediária, entrou na área, foi à linha de fundo e rolou para trás. Mendoza vinha junto com um zagueiro, logo atrás; a bola pegou neles e voltou para o volante alvinegro. No pé da trave, ele chutou, mas acertou o poste.

Dorival Júnior entendeu que o time precisava de mudanças e sacou Cléber e Kelvyn para as entradas de Vina e Erick, respectivamente. O time já tinha feito uma alteração aos 22 minutos porque Messias sentiu lesão no músculo posterior da coxa direita, dando lugar a Marcos Victor.

Além das mudanças, a conversa do treinador com os jogadores no vestiário pareceu surtir efeito, porque, de cara, o Ceará teve duas boas oportunidades. Primeiro com um cruzamento rasteiro de Nino Paraíba que o goleiro mergulhou para afastar, mas não achou nada. Mendoza, quase na pequena área, desviou, mas um defensor salvo. Lima pegou a sobra de fora da área e mandou por cima. No lance seguinte, Vina recebeu passe na frente e saiu nas costas do zagueiro para finalizar, mas parou no goleiro Flores.

O La Guaira até que conseguiu a primeira finalização no gol aos 11 minutos, em chute de longe de Cumana, que Richard segurou firme, mas com um comportamento mais agressivo, o primeiro gol do Vovô estava desenhado e saiu aos 14 minutos. Pela direita, Erick tirou Aramburu “para dançar” e fez o cruzamento. Na pequena área, do outro lado, Mendoza apareceu para cabecear para baixo e mandar para a rede.

Atrás no placar, a equipe venezuelana teria que sair mais para o jogo. Unrein, que havia saído do banco, aos 18, conseguiu girar na entrada da área e bater, para mais uma defesa de Richard. O técnico do Vovô então refez seu meio de campo, colocando Geovane e Rodrigo Lindoso.

O La Guaira, porém, passou longe de fazer pressão. Com mais qualidade técnica, o Ceará continuava chegando ao ataque e aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, que contou com saída ruim do arqueiro adversário, Vina só empurrou a bola para o gol aberto.

A equipe laranja teve mais uma chance, originada em bola parada aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, Silva pegou a bola no bico direito da grande área e chutou rasteiro, obrigando o goleiro alvinegro a fazer boa defesa. Houve rebote, mas Richard saiu fechando o ângulo e a conclusão foi por cima da meta.

Mesmo à frente do placar, o Ceará não podia se dar por satisfeito e apenas administrar. Com apenas uma vaga dentro do grupo para as oitavas de final, o saldo de gols pode ser importante para definir o líder — e o último jogo do Ceará será fora de casa contra o principal concorrente, o Independiente-ARG —, portanto, marcar mais tentos era importante. E saiu.

Aos 30, Erick foi para cima da zaga, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, ampliando para 3 a 0. Foi o primeiro gol do jogador pelo Vovô.



Ficha Técnica

Ceará

4-2-3-1

Richard; Nino Paraíba, Messias (Marcos Victor) G. Lacerda, Victor Luís; Richard Coelho (Lindoso), Kelvyn (Erick); Mendoza, Wescley (Geovane), Lima; Cléber (Vina). Téc: Dorival Júnior

La Guaira-VEN

5-4-1

Flores; Silva, La Mantía, Ramos, Aramburu (Arias), Lamadrid (Marín); García, Cumana, Herrera (Unrein), Paz (Heber Garcia); Bolívar (Mosquera). Téc: Daniel Farías

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 3/5/2022

Horário: 21h30min

Árbitro: Christian Ferreyra-URU

Assistentes: Nicolas Taran-URU e Carlos Barreiro-URU

Cartões amarelos: Aramburu (LGU)

Gols: 14min/2T - Mendoza; 20min/2T - Vina; 30min/2T - Erick

Renda: R$ 133.876,00

Público: 20.415



