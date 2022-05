Ceará vence mais uma na Sul-Americana e supera campanha que fez no torneio em 2021

A duas rodadas do fim da fase de grupos, Alvinegro já tem três pontos a mais do que conquistou na edição anterior da "Sula"

Com a vitória sobre o Deportivo La Guaira-VEN por 3 a 0, na noite desta terça-feira, 3, no Castelão, o Ceará chegou aos 12 pontos e superou a campanha que fez na Copa Sul-Americana de 2021.

No ano passado, quando a fase de grupos foi criada na “Sula”, o Vovô caiu no Grupo C, ao lado de Bolívar-BOL, Jorge Wilstermann-BOL e Arsenal de Sarandí-ARG, e fez 9 pontos em seis rodadas, fruto de duas vitórias, três empates e somente uma derrota. A pontuação foi insuficiente para o Alvinegro ocupar a liderança (que ficou com a equipe argentina) e por isso o time não avançou no torneio.

Nesta edição da Sul-Americana, o Ceará disputou quatro partidas e venceu todas. Com 100% de aproveitamento, o time comandado por Dorival Júnior é o líder do Grupo G, que tem Independiente-ARG, La Guaira-VEN e General Caballero-PAR.

Restam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos e apenas Ceará e Independiente estão vivos na luta pela primeira posição, que vale classificação para as oitavas de final do torneio. O último duelo do Vovô será na argentina, contra o Independiente, um confronto direto.

