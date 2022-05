Vina destaca união do elenco do Ceará após vitória: "Nas dificuldades, a gente se blinda"

O atacante, autor do segundo gol do Vovô na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, se envolveu em uma polêmica no último sábado ao ir, na companhia de outros quatro jogadores do elenco alvinegro, a uma festa após a derrota para o RB Bragantino

Autor do segundo gol da vitória do Ceará sobre o Deportivo La Guaira na noite desta terça-feira, 3, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, o atacante Vina exaltou o triunfo, projetou o duelo com o Independiente-ARG pela liderança do Grupo G, e destacou a união do grupo de jogadores nos momentos de dificuldade.

"Tomou uma proporção muito grande o que aconteceu, mas é isso. O Robinson, presidente, já expôs o que realmente aconteceu entre nós. O grupo hoje merecia essa vitória para a continuidade desse campeonato em que estamos muito bem", disse.

Líder do Grupo G com 100% de aproveitamento, o Ceará tem três pontos de vantagem em relação ao Independiente-ARG, vice-líder da chave. Restando dois jogos para ambas equipes, Vovô e o Rei de Copas podem decidir a classificação às oitavas de final na última rodada, quando se enfrentam na Argentina.

“A gente sabe que hoje o nosso confronto é contra o Independiente, e sabemos que é na última rodada, então temos que pontuar, fazer saldo de gols, para no confronto direto a gente ter uma certa vantagem. É merecimento de todo o grupo, nas dificuldades a gente se blinda. Mas agora é mudar a chave, porque tem Brasileiro no final de semana e temos que voltar a pontuar", ressaltou.