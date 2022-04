Eficientes e participativos, atacantes do Ceará ganham destaque com Dorival Júnior

A chegada de Dorival Júnior ao Ceará refletiu em uma evolução rápida dentro de campo. Em seis jogos, o Alvinegro conquistou cinco vitórias — três delas na Copa Sul-Americana, pelo qual é líder isolado do Grupo G — e sofreu somente uma derrota, o que representa um aproveitamento de 83.3%. Além do bom desempenho coletivo, o treinador tem conseguido extrair mais do setor de ataque do time, tornando-o eficiente e produtivo.

Neste recorte de partidas sob o comando de Dorival Júnior, o Ceará balançou as redes 12 vezes, alcançando uma média de dois gols por jogo. Deste número, oito foram marcados por atacantes do escrete preto-e-branco: Vina (3x), Mendoza (2x), Lima (2x) e Erick (1x), evidenciando a importância dos atletas de frente nas conclusões das jogadas, algo que foi um problema anteriormente com Tiago Nunes.

Os quatro tentos restantes, cujos autores foram Messias (1x), Lucas Ribeiro (1x), Jorge e Banegas, estes dois últimos contra, também tiveram participação direta de jogadores da zona ofensiva. Lima foi o responsável pela assistência para o zagueiro Messias diante do General Caballero-PAR, pela Sul-Americana, enquanto Mendoza e Erick foram os protagonistas dos lances que ocasionaram nos gols de Lucas Ribeiro e Jorge (GC) contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Ademais, o Vovô deverá ter dois reforços relevantes para o setor nos próximos confrontos, o que dará novas alternativas táticas para Dorival. Matheus Peixoto, contratado para assumir a posição de centroavante do clube — função exercida por Vina atualmente —, está em fase final de transição e pode ficar à disposição do treinador em breve. Dentinho, recuperado de um edema na coxa, está liberado para atuar e a expectativa é de que ganhe mais minutagem em jogos, tendo em vista que, desde a sua chegada, só entrou em campo uma vez, pelo qual atuou por 14 minutos.



