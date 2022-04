Liberado do DM, Dentinho pode voltar a ser relacionado nos próximos jogos do Ceará

Anunciado como reforço do Alvinegro de Porangabuçu no início de março, o atacante atuou em somente uma partida pelo clube, contra o CRB-AL, pelo qual esteve em campo por 14 minutos

O atacante Dentinho finalizou o período de transição após o tratamento de um edema na coxa esquerda e está à disposição do treinador Dorival Júnior para as próximas partidas do Ceará na temporada. A última vez que o atleta entrou em campo para disputar um jogo oficial foi há mais de um mês.

Anunciado no dia 2 de março como reforço do Alvinegro de Porangabuçu, o atacante foi utilizado em somente um jogo, totalizando 14 minutos com a camisa preto-e-branco desde a sua chegada. Diante do CRB-AL (24/3), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, Dentinho participou dos momentos finais do confronto e também da disputa de pênaltis, pelo qual desperdiçou uma cobrança.

Além do duelo contra a equipe alagoana, Dentinho esteve presente no banco de reservas da partida contra o Independiente-ARG, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, que marcou a estreia do treinador Dorival Júnior no comando do Vovô. O atacante, entretanto, não foi utilizado em nenhuma das alterações promovidas pelo técnico ao longo do jogo.



