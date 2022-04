Geovane ganha espaço com Dorival no Ceará e avisa: "Idade não significa nada"

Em meio a desfalques no meio de campo, o volante Geovane, de 23 anos, aproveitou as oportunidades como titular do time do Ceará nos últimos dois jogos e deu conta do recado. O atleta é o mais novo do setor, que tem ainda jogadores mais experientes como Rodrigo Lindoso (32), Richardson (30), Richard (28) e Fernando Sobral (27).

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 28, o meio-campista comentou sobre a ajuda dos companheiros e o fato de ser o mais novo entre os volantes.

"Idade não significa nada. São apenas números. Mostro isso diariamente. Vou continuar mostrando para deixar nas mãos dele (Dorival). Ele vai escolher o melhor para o Ceará", afirmou o camisa 21.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Geovane é cria das categorias de base do Ceará. Antes da chegada de Dorival Júnior, o volante atuou em apenas duas partidas com Tiago Nunes. Com o novo treinador, ele participou de cinco dos seis jogos até o momento.

Sobre o assunto Ceará detalha situação da fratura do meia Fernando Sobral

Ceará na Sul-Americana 2022: tabela de classificação do Grupo G

Saiba quem são os jogadores que mais atuaram pelo Ceará com Dorival Júnior

Na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense pela Copa do Brasil, Geovane foi titular em meio às ausências de Richard, Richardson e Fernando Sobral. No triunfo sobre o General Caballero pela Sul-Americana, ele formou a trinca de volantes ao lado de Lindoso e Richard, tendo em vista que Fernando Sobral e Richardson ainda estavam sem condições de jogo.

"Esses caras me fazem melhor. Disputar posições com essas peças é fundamental. No meio disso tem muita experiência, força física e técnica. Acaba agregando não só para o clube, mas para mim individualmente. Isso me faz crescer. A gana de vencer e evoluir é sempre alta", comentou.

O jovem volante contou ainda sobre ajuda de Richard e rasgou elogios para o companheiro de time. "Converso muito. Ele dá muitos toques. Eu e ele sempre tentamos nos ajudar. Ele é um grande craque. Na minha posição é um dos caras que mais gosto de ver jogar."

O volante de 23 anos está no Ceará desde 2020, quando chegou para jogar na base do clube do Porangabuçu. No ano passado, ele passou a atuar pelo profissional sob o comando de Guto Ferreira e, posteriormente, com Tiago Nunes. Em 2021, Geovane disputou 12 partidas, marcou um gol e deu uma assistências. Em 2022, são sete confrontos até o momento.

Tags