Ceará na Sul-Americana 2022: tabela de classificação do Grupo G

Pelo Grupo G da Copa Sul-Americana 2022, o Ceará venceu o General Caballero-PAR por 2 a 0 na última terça-feira, 26, em Assunção. Erick e Messias anotaram os gols do Vovô, que segue com 100% de aproveitamento na competição e na liderança isolada da chave.

Com a vitória, o Vovô chegou a nove pontos, três a mais que o Independiente-ARG, com seis. General Caballero e Deportivo La Guaira dividem a lanterna do grupo com um ponto cada.

Copa Sul-Americana 2022: tabela de classificação atualizada após vitória do Fortaleza - Grupo G

Copa Sul-Americana 2022: grupos

Grupo A

Lanús-ARG, Wanderers-URU, Metropolitano-VEN, Barcelona-EQU

Grupo B

Racing-ARG, Melgar-PER, River Plate-URU, Cuiabá-MT

Grupo C

Santos, La Calera-CHI, Banfield-ARG, U.Católica-EQU

Grupo D

São Paulo, J. Wilstermann-BOL, Ayacucho-PER, Everton-CHI

Grupo E

Internacional, I. Medellín-COL, 9 de Octubre-EQU, Guaireña

Grupo F

LDU-EQU, Defensa y Justicia-ARG, Atlético-GO, Antofagasta-CHI

Grupo G

Independiente-ARG, Deportivo La Guaira-VEN, Ceará, General Caballero-PAR

Grupo H

Junior Barranquilla-COL, O. Petrolero-BOL, Unión-ARG, Fluminense

Sul-Americana 2022: onde assistir ao vivo?

A Copa Sul-Americana não terá transmissão em canais abertos da TV e será exclusivo para assinantes do serviço de streaming da Confederação Sul-Americana de Futebol, a “Conmebol TV”. O serviço pode ser assinado por R$ 79,90 mensal ou R$799 o ano, mediante pagamento à vista. Para clientes das operadoras da TV SKY e Claro, o canal pode ser adquirido em forma de pay per view por um valor mais em conta: R$ 29,90 ao mês.

Copa Sul-Americana 2022: premiações

Fase de grupos: U$ 300 mil por partida como mandante (cerca de R$ R$ 4,2 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)

Oitavas de final: U$ 500 mil (cerca de R$ 2,3 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)

Quartas de final: U$ 600 mil (cerca de R$ 2,8 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)

Semifinal: U$ 800 mil (cerca de R$ 3,8 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)

Vice-Campeão: U$ 2 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)

Campeão: U$ 5 milhões (cerca de R$ 23,8 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)

Total para o campeão: U$ 9.8 milhões (cerca de R$ 46,7 milhões na atual cotação do dia 27 de março de 2022)



