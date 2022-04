Saiba quem são os jogadores que mais atuaram pelo Ceará com Dorival Júnior

Desde a chegada de Dorival Júnior ao Ceará, o time disputou seis partidas por três competições diferentes: Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Neste período, João Ricardo foi o jogador que mais atuou com a camisa alvinegra. O goleiro esteve em campo em todos os jogos. Ao todo soma 540 minutos, sem contar os acréscimos, de acordo com dados dos sites O Gol e SofaScore.

O segundo no ranking é Rodrigo Lindoso. Peça fundamental no setor de meio de campo do Vovô, o volante jogou todas as seis partidas sob o comando de Dorival. O atleta soma 519 minutos em campo. Ele foi substituído somente no confronto diante do Botafogo-RJ pela Série A.

O zagueiro Messias aparece em terceiro na lista com 501 minutos jogados, tendo participado de todos os duelos. O defensor só não completou um jogo, quando foi expulso na vitória diante do Tombense-MG pela Copa do Brasil, aos seis minutos do segundo tempo.

Um dos pilares ofensivos do time do Porangabuçu, Lima é o quarto jogador do elenco do Vovô com mais tempo em campo. O ponta atuou nas seis partidas, porém foi substituído em cinco, totalizando 436 de minutagem. No último duelo, diante do General Caballero-PAR, o jogador saiu aos 32 do segundo tempo para a entrada de Iury Castilho. A única partida em que jogou os 90 minutos foi diante do Botafogo-RJ pela Série A.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco assumiu a vaga na equipe titular do Vovô após lesão de Victor Luís. O defensor atuou nos três jogos do torneio continental, tendo completado todos. Pelo Brasileirão, entrou em campo diante do Verdão e do time carioca. Na partida pela Copa do Brasil foi poupado pelo técnico Dorival Júnior. O atleta soma 429 minutos em campo.

Principal jogador do Ceará, Vina soma 363 minutos em campo, tendo participado de cinco jogos sob o comando de Dorival. O meia foi expulso no final do confronto contra o Palmeiras e só não atuou contra o Botafogo pela Série A. Contra o Tombense-MG, saiu a três minutos do fim da partida para a entrada de Nino Paraíba e também foi substituído em dois confrontos pela Sul-Americana (General Caballero-PAR e Deportivo La Guaira-VEN).

Um dos destaques do Vovô em 2022, Mendoza esteve em campo por 358 minutos. O atacante não jogou a última partida pela competição internacional, após sentir um desconforto muscular. O atleta jogou os dois confrontos completos pelo Campeonato Brasileiro e quarenta minutos pela Copa do Brasil.

Outros jogadores que somam minutos consideráveis pelo Ceará são: Richard (340), Luiz Otávio (318), Michel Macedo (289), Geovane (272), Nino Paraíba (246).

