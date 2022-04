Com novo triunfo, Ceará chega à sexta vitória seguida fora de casa

Vovô não perde fora de casa desde a derrota para o Iguatu, no Campeonato Cearense; se considerar somente os jogos longe do Estado, são oito triunfos seguidos do Alvinegro

Com o triunfo por 2 a 0 sobre o General Caballero, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção/PAR, o Ceará chegou à marca de seis vitórias seguidas como visitante, e oito consecutivas considerando apenas os jogos fora do Ceará.

A última derrota do Alvinegro longe de casa foi no jogo contra o Iguatu, onde o clube foi derrotado por 1 a 0 e foi eliminado do Campeonato Cearense nos pênaltis. De lá para cá, foram seis partidas fora dos seus domínios por quatro competições diferentes, em todas elas o Vovô saiu vitorioso e só sofreu gols em uma, confira a sequência.

São Raimundo-RR 0 x 3 Ceará - Copa do Brasil

Campinense-PB 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

Palmeiras-SP 2 x 3 Ceará - Campeonato Brasileiro

Deportivo La Guaira-VEN 0 x 2 Ceará - Copa Sul-Americana

Tombense-MG 0 x 2 Ceará - Copa do Brasil

General Caballero-PAR 0 x 2 Ceará - Copa Sul-Americana

Se considerarmos somente os jogos fora do estado do Ceará, a sequência de vitórias do Vovô sobe para oito, adicionando as duas vitórias por 1 a 0 sobre Sergipe e Atlético de Alagoinhas-BA, pela Copa do Nordeste.

Sobre o assunto Erick celebra sétima vitória do Ceará fora de casa após triunfo diante do Caballero

Na temporada passada, o Ceará foi o único time do Brasileirão que não venceu nenhum jogo fora do seu estado. O único triunfo como visitante havia sido no Clássico-Rei, também na Arena Castelão, na goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza.

Agora o Ceará terá dois jogos como mandante pela frente. No próximo sábado, 30, a equipe recebe o Red Bull Bragantino-SP pelo Campeonato Brasileiro, e na terça-feira, 3, joga com o Deportivo La Guaira pela Sul-Americana. Ambas as partidas acontecem na Arena Castelão.

