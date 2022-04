Com ótimo início, Dorival Júnior soma cinco vitórias em seis jogos no Ceará

Técnico acumula 83,3% de aproveitamento à frente do Alvinegro do Porangabuçu

O Ceará chegou a seis partidas sendo comandado pelo técnico Dorival Júnior. Destas, o Vovô venceu cinco, sendo a mais recente na noite desta terça-feira, 27, diante do General Caballero-PAR, pela Copa Sul-Americana. Com o ótimo início de trabalho, Dorival acumula 83,3% de aproveitamento no Alvinegro do Porangabuçu.

O treinador estreou no comando do Vovô diante do Independiente-ARG, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A equipe cearense venceu os argentinos pelo placar de 2 a 1. O time também triunfou contra o La Guaira por 2 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do torneio continental. Na primeira partida pela Série A do Brasileirão, o escrete preto-e-branco derrotou o Palmeiras por 3 a 2, no Allianz Parque.

A única derrota do Ceará aconteceu diante do Botafogo-RJ pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro do Porangabuçu foi superado por 3 a 1 no Castelão. Após o revés, o Vovô somou duas vitórias: contra o Tombense-MG, pela Copa do Brasil, por 2 a 0; e diante do General Caballero pelo mesmo placar.

Líder invicto e com 100% de aproveitamento no Grupo G do certame continental, o Vovô depende somente de si para avançar de fase. No Campeonato Brasileiro, ocupa a 15ª colocação, porém apenas com dois confrontos disputados.

A equipe também melhorou os números ofensivos após a chegada do treinador. Ao todo foram 12 marcados e seis sofridos. O Ceará agora volta a campo diante do Red Bull Bragantino, no próximo sábado, 30, às 16h30min, na Arena Castelão, pela Série A.



