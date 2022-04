Após invencibilidade de 15 jogos, Ceará volta a perder no Castelão

O Ceará foi superado pelo Botafogo neste domingo, 17, por 3 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão. A derrota encerrou a sequência de 15 jogos do Alvinegro sem perder na Arena Castelão. O último revés havia sido para o Palmeiras, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, em outubro de 2021.

Antes disso, o Vovô acumulou 10 vitórias e cinco empates, o que representa um aproveitamento de 77,77% nesse período. Se voltar mais um pouco, o revés anterior havia sido no dia 17 de junho, também por 2 a 1, dessa vez para o Bahia, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

No recorte, o Ceará tem jogos por cinco competições diferentes: Copa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. Treze destes duelos foram como mandante, e outros dois foram Clássicos-Rei em que o Vovô atuava de visitante.

Neste ano, os números do Vovô jogando na Arena Castelão são favoráveis. Em 11 jogos disputados, o alvinegro venceu seis vezes, empatou quatro e perdeu uma. O Ceará, agora, enfrenta a Tombense-MG nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, fora de casa, pela Copa do Brasil.



