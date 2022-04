"Não foi uma partida ruim da nossa equipe", avalia Dorival Júnior após derrota do Ceará por 3 a 1

Vozão perdeu para o Botafogo na noite deste domingo, 17, pela segunda rodada do Brasileirão e conheceu sua primeira derrota na competição

Após a derrota por 3 a 1 para o Botafogo na noite deste domingo, 17, o técnico do Ceará, Dorival Júnior, avaliou o desempenho de sua equipe em coletiva de imprensa. Vindo de uma boa sequência de três vitórias consecutivas pelo Brasileirão e Copa Sul-Americana, o treinador analisou que esta “não foi uma partida ruim” da equipe.

Questionado, Dorival negou que tenha havido uma discrepância na atuação do time entre o primeiro e o segundo tempo. Para ele, o Vozão conseguiu manter a posse de bola e o controle da partida, no entanto pecou na efetividade.

Sobre o assunto Ceará sofre derrota por 3 a 1 para o Botafogo pelo Brasileirão

"Peço desculpas pela partida que fizemos", diz Messias após derrota do Ceará para Botafogo

Após invencibilidade de 15 jogos, Ceará volta a perder no Castelão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não acredito que tenha tido uma diferença (de atuação) entre um tempo e outro. No início do segundo tempo, acabamos sofrendo aquele gol. Um gol numa jogada previsível em que nós tínhamos três jogadores contra um. Um foi deixando para o outro e acabamos não agredindo a bola”, disse.

Ele complementou: “No primeiro tempo tivemos posse de bola e efetividade. Já no segundo, tivemos a mesma posse, mas sem efetividade.”

Ainda na primeira etapa, o Vovô saiu atrás, quando aos 17 minutos Victor Sá abriu o placar. A resposta veio através dos pés de Lima, aos 43 minutos, que empatou a partida. Na volta do intervalo, porém, o atacante Erison retornou inspirado e marcou duas vezes, aos 14 e aos 34 minutos, fazendo com que o Ceará conhecesse sua primeira derrota na competição.

“Acho que tivemos bons momentos na partida, e no primeiro tempo poderíamos ter saído com um resultado diferente. Mas o Botafogo também lutou e deixou tudo o que tinha na partida. Não foi uma partida ruim da nossa equipe”, afirmou, aproveitando ainda para criticar o estado do gramado da Arena Castelão: “Aqui não é uma desculpa em sentido nenhum, mas o nosso gramado facilita para quem se defende.”

O Ceará volta a campo na quarta-feira, 20, diante da Tombense, pela Copa do Brasil. A partida ocorre em Muriaé, Minas Gerais, a partir das 21h30min.



Tags