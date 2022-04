Administração do Castelão faz revisão na drenagem do campo de jogo

Perfurações estão sendo feitas em pontos onde o solo está mais compacto para fazer com que a drenagem flua melhor. Semana sem jogo vai ajudar nos trabalhos de melhoria do gramado

Com a semana livre de partidas de futebol, a administração do Castelão resolveu fazer um trabalho de revisão na drenagem do gramado, que vem sofrendo com as constantes chuvas que têm caído em Fortaleza e o pisoteio dos jogos em sequência.

Na manhã desta segunda-feira, homens já trabalhavam no campo de jogo do estádio, fazendo perfurações no solo, principalmente nos pontos mais saturados. Haverá também replantio de grama em alguns pontos e próximo aos bancos de reservas.

O trabalho deve durar pelo menos dois dias e os demais são para descanso do campo, que apresentava manchas escuras nos últimos jogos. A próxima partida no Castelão só acontecerá no domingo, 17, contra o Botafogo-RJ, no Castelão.

Na atual temporada, 23 jogos já foram disputados no Castelão e a administração entendeu que se não fizesse essa intervenção nesse momento, em poucos meses o gramado poderia estar sem condições de jogo.

A ideia da Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv), inclusive, era de já ter trocado toda a grama do campo de jogo, mas em acordo com Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Federação, no começo do ano, essa medida foi adiada para novembro.

+Arena Castelão seguirá com gramado natural até o fim da temporada



Até lá, a maior praça esportiva do Estado pode receber até 100 jogos. No ano passado, o Castelão teve recorde de partidas realizadas, com 94, muito à frente do segundo colocado, o Mineirão, recebeu 36 jogos.



