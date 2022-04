Sem descanso! Ceará tem viagem marcada para menos de 24 horas após jogo contra o Botafogo

Delegação alvinegra seguirá para o Rio de Janeiro no dia seguinte ao duelo pela 2ª rodada da Série A e lá fará preparação para encarar o Tombense-MG pela Copa do Brasil no meio de semana

O foco do time do Ceará está totalmente voltado para o Botafogo, adversário deste domingo, 17, pela Série A do Brasileiro, porém, menos de 24 horas após o duelo de alvinegros no Castelão, a delegação do Vovô já estará dentro de um avião, seguindo para o Rio de Janeiro.

Essa foi a melhor saída logística encontrada pela diretoria para que na quarta-feira, 20, o Ceará enfrente o Tombense-MG, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, valendo pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Apenas um treinamento está previsto para o elenco alvinegro entre essa partida e o jogo deste domingo, contra o Botafogo.

Na segunda-feira,18, o Ceará embarca para o Rio de Janeiro às 19 horas e a delegação dorme na capital fluminense. Às 9 horas da terça-feira, os jogadores vão fazer o treino de apronto no CT da Aeronáutica e pouco tempo depois, às 13 horas, o grupo seguirá de ônibus até Muriaé, em uma viagem que deve durar quatro horas e meia.

No dia do jogo, quarta-feira, 20, pelo menos, o elenco alvinegro terá a manhã e a tarde para descansar, já que o duelo contra o Tombense está marcado para às 21h30min, no estádio Soares de Azevedo.

O clube ainda não divulgou o itinerário de volta, mas como no próximo fim de semana o Ceará não vai jogar, pois o Clássico-Rei pela Série A foi adiado em prol do primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense, o Vovô terá uma folga maior até o próximo compromisso, que será no dia 26 de abril. Em contrapartida, o adversário será o General Caballero, no Paraguai, o que exigirá, portanto, mais uma viagem.



Ceará e Botafogo se enfrentam às 19 horas deste domingo, no Castelão.

