Brasileirão: Diante do Ceará, Botafogo deve estrear novo técnico

Próximo adversário do Ceará, o Botafogo chega para o duelo deste domingo, 17, com novidades na beira do campo. Regularizado e com visto de trabalho concedido, o técnico Luís Castro deve estrear no comando do Glorioso contra o Vovô.

O treinador português chega ao time carioca diante de uma reformulação após o clube se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Além da regularização do status trabalhista de Luís Castro, o Botafogo também anunciou diversos reforços na quinta-feira, 15. Para disputar o jogo diante do Ceará, no entanto, os atletas deveriam ter sido regularizados até ontem, 14, já que esta sexta-feira é feriado.

Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo, 17, às 19 horas, no Castelão. A partida é válida pela segunda rodada da Série A do Brasileirão. Até a última parcial divulgada, o Vovô já havia vendido 26 mil entradas para o embate.

