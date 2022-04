Finais do Cearense entre Fortaleza e Caucaia serão disputadas em 22 e 24 de abril

Com isso, o Clássico-Rei da 3ª rodada do Brasileirão será adiado para 1º de junho, dia reservada para data Fifa; Tricolor terá um calendário com três jogos em cinco dias

A final do Campeonato Cearense já tem nova data para acontecer. Conforme apurou o Esportes O POVO, os dois jogos entre Fortaleza e Caucaia acontecerão em um intervalo de dois dias, em 22 e 24 de abril. Com isso, o Clássico-Rei válido pela 3ª rodada da Série A, que aconteceria no dia 23, será adiado para 1º de junho.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) deve anunciar as novas datas da decisão do estadual logo após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmar a mudança do duelo entre Fortaleza e Ceará pelo Brasileirão.

Sobre o assunto Final do Cearense é adiada e Fortaleza encara Cuiabá no próximo domingo pela Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ideia das datas foi sugerida pelo Tricolor do Pici, e, acatada pelo Caucaia, televisão, FCF e CBF. Como 1º de junho estava reservado para data Fifa e não teria jogo previsto, o adiamento não atrapalha os calendários de Ceará e Fortaleza.

Com isso, o Fortaleza fará três jogos em um intervalo de cinco dias. Entrando em campo no dia 20, contra o Vitória, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e duas vezes contra o Caucaia na decisão do estadual nos dias 22 e 24.

Tags