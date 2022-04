Clássico-Rei do Brasileirão é adiado pela CBF; veja o motivo e a nova data

A mudança aconteceu pelo choque de datas com as finais do Campeonato Cearense, pelo qual o Tricolor do Pici está envolvido

Antes marcado para acontecer no sábado do dia 23 de abril, às 19 horas, na Arena Castelão, o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará, válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sofreu uma alteração. O confronto, conforme divulgado pela CBF, será no dia 1º de junho, quarta-feira, às 20h30min.

O motivo da mudança se dá pelo fato dos dias das finais do Campeonato Cearense, pelo qual o Fortaleza está envolvido, chocarem com a data do Clássico-Rei. A decisão estadual entre o Tricolor do Pici e o Caucaia acontecerá nos dias 22 e 24 de abril, o que impossibilita a realização de outras partidas neste período.

Sobre o assunto Finais do Cearense entre Fortaleza e Caucaia serão disputadas em 22 e 24 de abril

Desta forma, o Ceará terá um intervalo de jogos entre o dia 20 de abril, quando enfrenta o Tombense-MG, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, fora de casa, e o dia 26, quando, também longe dos seus domínios, irá encarar o General Caballero, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

O Tricolor do Pici, por outro lado, terá uma sequência intensa de partidas pela frente. Serão três jogos em um intervalo de cinco dias a partir do dia 20, quando entra em campo contra o Vitória, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e duas vezes contra o Caucaia na decisão do estadual nos dias 22 e 24.