Na reapresentação do Ceará, Dentinho e Peixoto vão a campo; Jael faz trabalho separado

De olho no Botafogo, adversário de domingo, pela Série A do Brasileiro, o elenco do Ceará se reapresentou nesta quinta-feira, 14, na sede do clube, em Porangabuçu.

Apesar da folga na quarta-feira, 13, os atletas que atuaram mais tempo na Venezuela, na noite de terça, 12, ficaram apenas na academia e fizeram trabalho regenerativo e avaliações físicas.

A única exceção foi o atacante Mendoza. Mesmo tendo atuado desde o início na vitória sobre o La Guaira-VEN, o colombiano foi a campo, juntando-se aos atletas que entraram no decorrer do jogo e àqueles que não atuaram, em atividade com bola. Os atletas Dentinho e Matheus Peixoto, que chegaram por último no Ceará, sendo que apenas o primeiro estreou, treinaram normalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A participação deles no treino gera expectativas de que ambos possam ser relacionados para o jogo de domingo, mas Dentinho ainda apareceu no último boletim médico divulgado pelo clube, há dois dias, com edema muscular na coxa esquerda, portanto deve estar em transição. Quanto a Peixoto, que está há um mês no Vovô e sequer foi relacionado, está na reta final da transição.

Sobre o assunto Vina comenta momento do Ceará com Dorival e, mesmo fora, garante time focado no Botafogo

João Ricardo diz que Ceará está retomando confiança e destaca força defensiva do time

Ceará: Lima diz que a filosofia de trabalho de Dorival e Tiago Nunes é bem diferente

A baixa ficou por conta do lateral-esquerdo Victor Luís, que não apareceu. Ele segue tratando uma lesão muscular na coxa direita. Já o centroavante Jael fez um trabalho separado, mas com bola e se aproxima do período de transição.

O Ceará recebe o Botafogo no Castelão, domingo, 17, às 19 horas, buscando a segunda vitória seguida na Série A e a quarta consecutiva no geral.



Com informações de Horácio Neto

Tags