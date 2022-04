Ceará é o time com menos gols sofridos na temporada entre todos que disputam a Série A

O desempenho sólido e consistente que o sistema defensivo do Ceará tem apresentado é um dos principais trunfos da equipe na atual temporada. Não à toa, o Alvinegro de Porangabuçu é o time que menos foi vazado no ano entre todos que disputam a Série A, com somente sete gols tomados em 16 jogos — ou seja, média de 0,4 tentos por partida.

O segundo clube da elite nacional com a melhor defesa até o momento é o Atlético-MG, com nove gols sofridos em 18 jogos, média de 0,5 por partida. O restante do top-5 é preenchido pelo Fluminense, com 12 gols em 22 jogos (média de 0,54), Cuiabá, 12 gols em 18 jogos (média de 0,66) e o Juventude, 12 tentos em 14 jogos (média de 0,85). Vale ressaltar que o Palmeiras, apesar de ter sofrido 13 gols, possui uma média melhor que Cuiabá e Juventude, de 0,61 por jogo, já que este recorte de tentos aconteceu dentro de uma margem maior de partidas (21).

Neste ano, o Vovô já entrou em campo para disputar confrontos válidos por cinco competições diferentes. No Campeonato Cearense, o escrete preto-e-branco levou dois gols, mesma quantidade sofrida na Copa do Nordeste, onde jogou nove partidas, e no Brasileirão, pelo qual estreou com vitória por 3 a 2 diante do Palmeiras, fora de casa. Na Copa Sul-Americana, foi vazado somente uma vez em dois embates, e em ambos deixou o campo com os três pontos conquistados. No geral, o Ceará marcou 26 gols e tomou sete, o que representa um saldo positivo de 19.

Confira o ranking dos times da Série A menos vazados em 2022:

1º Ceará - 7 gols sofridos em 16 jogos

2º Atlético-MG - 9 gols sofridos em 18 jogos

3º Fluminense - 12 gols sofridos em 22 jogos

4º Cuiabá - 12 gols sofridos em 18 jogos

5º Juventude - 12 gols sofridos em 14 jogos

6º Palmeiras - 13 gols sofridos em 21 jogos

7º Fortaleza - 14 gols sofridos em 19 jogos

8º Corinthians - 15 gols sofridos em 17 jogos

9º Flamengo - 15 gols sofridos em 19 jogos

10º Atlético-GO - 15 gols sofridos em 21 jogos

11º Coritiba - 16 gols sofridos em 20 jogos

12º Avaí - 16 gols sofridos em 17 jogos

13º RB Bragantino - 17 gols sofridos em 16 jogos

14º Goiás - 19 gols sofridos em 19 jogos

15º Internacional - 19 gols sofridos em 16 jogos

16º São Paulo - 19 gols sofridos em 20 jogos

17º América-MG - 19 gols sofridos em 20 jogos

18º Botafogo - 21 gols sofridos em 14 jogos

19º Athletico-PR - 22 gols sofridos em 19 jogos

20º Santos - 23 gols sofridos em 17 jogos



