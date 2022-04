Ceará folga nesta quarta-feira e se reapresenta na quinta mirando o Botafogo

Depois de conquistar uma importante vitória na Venezuela por 2 a 0 sobre o Deportivo La Guaira-VEN nessa terça-feira, 12, o Ceará retornou para Fortaleza nessa madrugada de quarta e ganhou descanso para o restante do dia. O clube se reapresenta nesta quinta-feira, 14, no período da tarde, para iniciar os preparativos para enfrentar o Botafogo-RJ pelo Brasileirão.

O Vovô vem de dois compromissos fora de casa. Além do time venezuelano, a equipe tinha jogado no sábado passado diante do Palmeiras, em São Paulo, onde garantiu um triunfo por 3 a 2, pela Série A.

Antes do treino, o atacante Lima, autor do segundo gol na vitória sobre o La Guaira, concederá entrevista coletiva, às 14h30min, com transmissão da Vozão TV, canal do YouTube do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará domina, bate La Guaira fora de casa e segue 100% na Sul-Americana

Ceará é o primeiro time do Estado a vencer um jogo oficial fora do Brasil

Ceará volta a emplacar três vitórias consecutivas na temporada

O jogo contra o Botafogo-RJ será o primeiro do Ceará em casa pelo Brasileirão 2022, e para a partida, o Alvinegro não vai contar com Vina, jogador que mais participa de gols do Alvinegro na temporada, com cinco gols e três assistências.

Ceará x Botafogo acontece no próximo domingo, 17, às 19 horas, na Arena Castelão. Os ingressos para o confronto estão à venda nas lojas oficiais do clube, e sócios podem realizar check-in sem custos extras.

Tags