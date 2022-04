Ceará domina, bate La Guaira fora de casa e segue 100% na Sul-Americana

Alvinegro fez dois gols no início da partida e ainda teve as melhores chances para ampliar; com a vitória, o clube mantém a liderança isolada do grupo G, com seis pontos

Fora de casa, o Ceará venceu, nesta terça-feira, 12, o Deportivo La Guaira-VEN por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. A partida aconteceu no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas/VEN, e foi o primeiro triunfo Alvinegro como visitante em competições internacionais.

Os gols da partida foram marcados por Vina e Lima, logo no começo da partida. O Vovô ainda teve as melhores oportunidades para ampliar e construiur um placar mais elástico, mas acabou desperdiçando muitas chances.

Com a vitória, o Alvinegro de Porangabuçu segue 100% na competição e mantém a liderança isolada do grupo G com seis pontos, e aguarda o duelo entre Independiente-ARG x General Caballero-PAR para saber o tamanho da vantagem.

Agora o Ceará volta as suas atenções para o Brasileirão, onde estreia em casa contra o Botafogo-RJ no próximo domingo, 17, às 19 horas, na Arena Castelão.

O jogo

Para a partida, o técnico Dorival Júnior manteve o mesmo esquema tático dos outros dois jogos, com um 4-3-3, mas com algumas mudanças de peças. Michel Macedo substituiu Nino Paraíba, que cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Independiente-ARG, e Richardson no lugar de Fernando Sobral, que iniciou no banco.

E o Ceará começou o jogo muito bem, tomando conta da posse de bola e controlando as investidas do adversário quando exigido. E não demorou para que o Vovô transformasse essa superioridade em vantagem no placar. Aos seis minutos, Richard pegou um rebote no meio campo e tocou para Vina, que recebeu próximo à meia lua, limpou e bateu colocado no ângulo. O goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas ela foi morrer no fundo da rede.

Três minutos depois, Bruno Pacheco achou um belo lançamento para Lima, que matou no peito já girando e acertou um belo chute para anotar o segundo gol do Alvinegro.

Com o 2 a 0 cedo no placar, Ceará reduziu um pouco a intensidade, mas ainda tinha o jogo controlado, sem ceder ataques ao Deportivo La Guaira. Aos 23 minutos, o Vovô teve mais uma grande chance em contra ataque. Richardson deu um belo passe em profundidade de cabeça para Michel Macedo sair livre, mas o lateral chutou em cima do goleiro e desperdiçou a chance.

Antes do fim do primeiro tempo, o Alvinegro ainda teve outras duas boas oportunidades com Lima e Mendoza, mas sem levar muito perigo.

Na segunda etapa, a equipe da casa voltou com mais apetite e começou a se lançar mais ao ataque, mas o Ceará conseguia suportar bem e não cedeu chances claras. No entanto, o Alvinegro mal conseguia passar da intermediária nos primeiros 15 minutos, e Dorival Júnior fez as suas primeiras alterações, colocando Geovane e Erick nos lugares de Richardson e Mendoza.

E aos 21 minutos, o Vovô teve sua primeira oportunidade do segundo tempo. Lima achou um lindo passe para Erick, que saiu livre, driblou o goleiro, mas chutou na trave, desperdiçando uma grande chance de ampliar. Na sequência, aos 25 minutos, o La Guaira respondeu com sua melhor chance na partida, em um chute de fora da área do Cumaná que passou muito perto da meta defendida por João Ricardo.

Com o jogo controlado, Dorival fez suas três últimas alterações no jogo para dar maior rodagem, com Fernando Sobral, Zé Roberto e Lucas Ribeiro nos lugares de Richard, Lima e Vina.

Com o time venezuelano sem muita criatividade, o Ceará não hesitava em ceder a bola para o adversário e buscava saídas em velocidade para tentar definir a partida. Quando tinha a posse, o Alvinegro rodava o jogo sem pressa na busca por espaços, mas conseguiu criar pouco.

A equipe da casa ainda tentou uma pressão nos minutos finais e obrigou o goleiro João Ricardo a fazer duas boas defesas, além de um chute em que a bola passou raspando a trave nos acréscimos. Mas o jogo ficou por isso, e o Vovô confirmou uma grande vitória para manter a liderança do grupo G com 100% de aproveitamento.

