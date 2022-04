Vina comenta momento do Ceará com Dorival e, mesmo fora, garante time focado no Botafogo

O Ceará passa por uma sequência positiva de jogos, após engatar a terceira vitória consecutiva ao bater o Deportivo La Guaira, na terça-feira, 12. Autor do primeiro gol no triunfo histórico — primeira vitória de um clube cearense fora do país — sobre a equipe venezuelana, por 2 a 0, o meia-atacante Vina comentou sobre o momento do time na temporada e a preparação para o próximo duelo pelo Brasileirão.

“Nosso grupo é forte. Estamos assimilando bem o que é pedido durante as sessões de treinamento pelo Dorival. A tendência é de evolução, mas sabemos que os resultados só virão com muito trabalho. E é isso que estamos fazendo”, afirmou o jogador.

Contra o La Guaira, Vina completou 125 jogos com a camisa alvinegra, somando 39 gols e 28 assistências. “Quando cheguei no Ceará, disse que queria fazer história com essa camisa. Não era só da boca para fora. Me sinto em casa aqui e me sinto muito realizado em atingir essas marcas. Feliz pelo nosso bom momento na competição e por esse feito histórico não só para o clube, mas para o Estado do Ceará também. Precisamos continuar firmes e com a concentração sempre em um nível alto. O trabalho continua forte. Temos sempre que buscar coisas maiores e sabemos que temos um elenco qualificado para isso”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô agora volta a jogar em casa, no domingo, 17, contra o Botafogo, e mais de 26 mil alvinegros já garantiram presença no Castelão. Vina, porém, ficará fora. Ele foi expulso contra o Palmeiras, na primeira rodada da Série A, e cumprirá suspensão automática. O meia-atacante garante, no entanto, que o grupo está totalmente focado no duelo contra o Estrela Solitária.

“Agora, a gente foca a atenção no Brasileirão, pois já temos o Botafogo nesse fim de semana. Um time bem treinado, atual campeão da Série B e que não vai facilitar nossa vida. Teremos três dias de preparação para chegar no dia da partida desempenhando um bom futebol [...] Vamos reencontrar nosso torcedor na Arena Vozão e com certeza será um combustível a mais [...] Queremos continuar nesse caminho de vitórias para continuar dando alegrias para a nação alvinegra”, concluiu o atleta.

O duelo entre Ceará e Botafogo acontece neste domingo, às 19 horas, na Arena Castelão. O jogo é válido pela segunda rodada da série A do Campeonato Brasileiro.



Taynara Lima, especial para O POVO

Tags