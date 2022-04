João Ricardo diz que Ceará está retomando confiança e destaca força defensiva do time

O goleiro falou sobre a fase do time na temporada e a atuação da equipe, que se prepara para enfrentar o Botafogo, no domingo

Com a chegada do técnico Dorival Júnior, o Ceará engatou uma sequência de três vitórias, sendo duas delas como visitante. Na última terça-feira, 12, o time venceu o Deportivo La Guaira por 2 a 0, na Venezuela. Titular do time, o goleiro João Ricardo comentou sobre o aproveitamento da equipe na temporada.

“Fizemos mais um grande jogo, assim como já tinha sido na estreia do Brasileiro contra o Palmeiras. A equipe, aos poucos, está retomando a confiança e tenho certeza que ainda teremos muitas coisas positivas para comemorar na temporada”, avaliou o jogador.

João Ricardo também comentou sobre a força defensiva do Vovô. Até o momento, o Alvinegro sofreu apenas sete gols, em 16 jogos, e uma derrota, sendo o time da série A que menos sofreu gols na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Público para Ceará e Botafogo no Castelão já supera 26 mil torcedores

Vina condena caso de racismo e presta apoio a torcida do Fortaleza: "Somos todos iguais"

Vina comenta momento do Ceará com Dorival e, mesmo fora, garante time focado no Botafogo

“Isso é fruto de muito trabalho e treinamento. Uma grande defesa se constrói com um time determinado, onde todos ajudam a marcar quando estamos sem a bola. O mérito é do grupo e não apenas do pessoal aqui de trás. Que a gente possa seguir com esse desempenho para buscarmos nossos objetivos na temporada”, finalizou o goleiro.

O Ceará volta a campo neste domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, às 19 horas, na Arena Castelão.



Confira as vitórias do Ceará em 2022, até o momento:



Sergipe 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

Ceará 5 x 0 Globo FC - Copa do Nordeste

Atlético-BA 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

Ceará 2 x 1 Iguatu - Campeonato Cearense

São Raimundo-RR 0 x 3 Ceará - Copa do Brasil

Ceará 2 x 0 CSA - Copa do Nordeste

Ceará 2 x 0 Tuna Luso - Copa do Brasil

Campinense 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

Ceará 2 x 1 Independiente - Copa Sul-Americana

Palmeiras 2 x 3 Ceará - Campeonato Brasileiro

Dep. La Guaira 0 x 2 Ceará - Copa Sul-Americana

Taynara Lima, especial para O POVO

Tags