Ceará: Lima diz que a filosofia de trabalho de Dorival e Tiago Nunes é bem diferente

O atacante do Alvinegro de Porangabuçu também comentou sobre a sequência de três vitórias consecutivas e projetou o duelo contra o Botafogo-RJ, que acontece no domingo, 17, às 19 horas, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A

Autor do segundo gol do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, na última terça-feira, 11, em Caracas, Venezuela, pela segunda rodada da Sul-Americana, Lima concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 14, momentos antes do treino em Porangabuçu visando o duelo contra o Botafogo-RJ, pela Série A. Na sala de imprensa, o atacante falou a respeito da importante sequência de três vitórias consecutivas, projetou o embate diante do clube carioca e também comentou sobre o que o treinador Dorival Júnior trouxe de novo para o time.

“Três vitórias são muito importantes. Viemos de uma desclassificação da Copa do Nordeste, que foi um baque para nós, não esperávamos, mas infelizmente aconteceu. Chegou o Dorival e a gente precisava resgatar essa confiança. Creio que a conquistamos diante das vitórias, três grandes jogos. Então com essa confiança o grupo está crescendo. Agora é enfrentar o Botafogo-RJ, sabemos que é uma grande equipe e iremos com tudo para manter essa sequência de vitórias”, disse.

Sobre a chegada de Dorival Júnior, Lima reconheceu que a filosofia de trabalho do novo treinador em relação ao de Tiago Nunes são bem distintas e exaltou a capacidade do comandante em resgatar a confiança do elenco em tão pouco tempo.

“Ele (Dorival) costuma conversar bastante com nós, até porque ele teve pouco tempo de trabalho. Então a conversa que ele teve com a gente no dia a dia, creio que deu uma confiança ainda maior para nós. É uma filosofia bem diferente do Tiago Nunes, completamente diferente, mas nós estamos adquirindo bem”, comentou.