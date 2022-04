Ceará x Independiente ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Independiente se enfrentam hoje, terça, 5 de abril (5/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O confronto também marca a estreia do novo técnico, Dorival Júnior, que foi anunciado pelo Alvinegro no dia 28 de março, após a eliminação do clube para o CRB-AL, na Copa do Nordeste.

O Vovô vê na competição internacional uma chance de buscar recuperação em um ano que começou com duas quedas precoces, no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, ambos nas quartas de final, que acabou culminando na demissão do técnico Tiago Nunes.

Com isso, o clube teve 12 dias sem jogos até a estreia na Sul-Americana, período em que Dorival Júnior chegou e teveum tempo precioso paracolocar as suas primeiras ideias de jogo em prática. Nos primeiros testes, o professor utilizou um 4-3-3, com Vina de falso 9, e usando Lima e Mendoza pelas alas, além de um meio campo composto de três volantes.



Ceará x Independiente ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Ceará x Independiente

Escalação provável

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Rodrigo Lindoso (Richardson) e Fernando Sobral; Mendoza, Lima (Zé Roberto) e Vina. Téc: Dorival Júnior

Independiente

4-3-3: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Ayrton Costa e Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero e Soñora; Andrés Roa, Leandro Benegas e Gastón Togni. Téc: Eduardo Domínguez

Quando será Ceará x Independiente

Hoje, terça-feira, 5 de abril (5/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Independiente

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

