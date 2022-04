Banfield x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Banfield e Santos se enfrentam hoje, terça, 5 de abril (5/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Alvinegro Praiano chega para este jogo tentando iniciar uma nova história na temporada, já que no começo do ano o time decepcionou com uma precoce eliminação no Campeonato Paulista.

E para tentar se reerguer, o clube conta com diversos reforços. O zagueiro Maicon, o volante Willian Maranhão e meia Rodrigo Fernández devem ficar à disposição de Fabián Bustos pela primeira vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, o técnico terá dois desfalques importantes. Ângelo ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa e Marcos Leonardo recebeu uma suspensão de três jogos da Conmebol. Além deles, Auro também será baixa. Por opção do treinador, o lateral sequer viajou com a delegação para a Argentina. Já o meia-atacante Jhojan Julio e o atacante Bryan Angulo não foram registrados no BID a tempo.

Do outro lado, o Banfield não atravessa um bom momento. Os argentinos somam três derrotas e uma vitória nos últimos quatro compromissos. (Com Gazeta Esportiva)

Banfield x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Banfield x Santos

Escalação provável

Banfield

Bologna; Coronel, Maciel, Lollo e Escobar; Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo, Juan Álverez e Erik López; Juan Manuel Cruz e Augustín Urzi.

Santos

João Paulo, Bauermann, Maicon e Kaiky; Marcos Guilherme (Madson), Willian Maranhão, Rodrigo Fernández, Ricardo Goulart e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Lucas Barbosa e Lucas Braga.

Quando será Banfield x Santos

Hoje, terça-feira, 5 de abril (5/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Banfield x Santos

Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina

Tags