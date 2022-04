Atlético-GO x LDU ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-GO e LDU se enfrentam hoje, terça, 5 de abril (5/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Atlético-GO chega ao confronto com moral, após vencer os dois jogos da decisão do Estadual contra o Goiás, totalizando um placar agregado de 4 a 1.

Além disso, os comandados de Umberto Louzer ostentam uma invencibilidade de 10 jogos. A última derrota aconteceu no dia 19 de fevereiro, contra o Vila Nova por 2 a 0.

A base da equipe que jogou no sábado deve ser mantida. A única novidade pode ser a volta de Jorginho, que cumpriu suspensão no final de semana e pode retornar ao meio-campo.

Do outro lado, a LDU vem de derrota contra o Emelec por 2 a 0 e promete uma mudança de postura para o jogo pela Sul-Americana. A equipe é apenas a quarta colocada no Campeonato Equatoriano e não vence há três jogos. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-GO x LDU ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Atlético-GO x LDU

Escalação provável

Atlético-GO

Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson, Arthur Henrique; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas, Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

LDU

Falcón; López, Guerra, Romero, Cruz; Espinoza, Piovi, Muñoz, Alvarado; Ortiz e Molina.

Quando será Atlético-GO x LDU

Hoje, terça-feira, 5 de abril (5/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x LDU

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

