Always Ready x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Always Ready-BOL e Corinthians se enfrentam hoje, terça, 5 de abril (5/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta, SBT, e no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O lateral direito Fagner se recupera de lesão no músculo reto da coxa esquerda e, assim como Raúl Gustavo, Luan e Júnior Moraes, não foi relacionado. O zagueiro sentiu o músculo posterior da coxa direita, o meia se recupera de desconforto no quadril e o atacante teve dores lombares. Já o goleiro Ivan ficou de fora por opção técnica.

Por outro lado, Maycon foi incluído na lista de convocados do Timão. O meio-campista, contratado na quinta-feira, poderá reestrear pelo clube treinado por Vítor Pereira.

O comandante português teve a última semana inteira para treinar a equipe. Como publicou a Gazeta Esportiva, ele testou diversas formações e alternou escalações, com diferentes jogadores. Desta forma, o onze inicial que entrará em campo na capital boliviana pode ser bastante variado. (Com Gazeta Esportiva)

Always Ready x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Always Ready x Corinthians

Escalação provável

Always Ready

Galarza; Adrián Martínez, Enoumba, Flores e Choque; Chumacero, Arce, Cristaldo e José Martínez; Ramallo e Riquelme

Corinthians

Cássio; João Pedro, João Victor, Gil (Bruno Melo) e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Jô e Willian

Quando será Always Ready x Corinthians

Hoje, terça-feira, 5 de abril (5/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Always Ready x Corinthians

Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

