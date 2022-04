Sporting Cristal x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Sporting Cristal-PER e Flamengo se enfrentam hoje, terça, 5 de abril (5/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Nacional do Peru, em Lima, no Peru, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta, SBT, no canal de TV fechada, ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Rubro-Negro vive um péssimo momento após ficar com o vice-campeonato carioca, sem vencer o Fluminense nas duas partidas da final. As atuações muito abaixo das expectativas expuseram um clima conturbado no elenco e deixaram o técnico Paulo Sousa sob forte pressão.

No clube, espera-se que o retorno a Lima, onde o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, traga uma reviravolta. Os números favorecem o time brasileiro, que nunca perdeu de uma equipe peruana na competição. (Com Gazeta Esportiva)

Sporting Cristal x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Sporting Cristal x Flamengo

Escalação provável

Sporting Cristal

Renato Solís; Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, e Gianfranco Chávez; Horacio Calcaterra, Jesús Castillo e Christofer González; Irven Ávila, Percy Liza e Leandro Sosa

Flamengo

Hugo (Santos), Gustavo Henrique (Fabrício Bruno), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei), Willian Arão, João Gomes e Lazaro; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique (Pedro).

Quando será Sporting Cristal x Flamengo

Hoje, terça-feira, 5 de abril (5/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Sporting Cristal x Flamengo

Estádio Nacional do Peru, em Lima, no Peru

