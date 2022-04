Caracas x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Caracas-VEN e Athletico-PR se enfrentam hoje, terça, 5 de abril (5/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, na Venezuela, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na Sul-Americana de 2018, as equipes se encontraram nas oitavas de final. Na ocasião, o time venezuelano saiu perdendo nos dois embates: na ida, fora casa, foi superado por 2 a 1 e na volta por 2 a 0.

Para a estreia na competição, o técnico Alberto Valentim não relacionou o zagueiro Dedé, o meia Canobbio e o atacante Vitinho. Com a ida do goleiro Santos ao Flamengo, quem assumirá a posição é Bento.

Caracas x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Caracas x Athletico-PR

Escalação provável

Caracas

Alain Barojas, Eduardo Fereira, Sandro Notaroberto, Carlos Rivero e Rubert Quijada; Edson Castillo, Vicente Rodriguez e Carlos Sulbaran; Samson Akinyoola, Osei Bonsu e Saúl Guarirapa.

Athletico-PR

Bento, Daniel Lima, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Christian, Matheus Fernandes e David Terans; Jader, Davi Araujo e Pablo.

Quando será Caracas x Athletico-PR

Hoje, terça-feira, 5 de abril (5/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Caracas x Athletico-PR

Estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, na Venezuela

