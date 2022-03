Sem treinador, Ceará tem reapresentação adiada para segunda-feira

A queda do Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste causou a demissão de Tiago Nunes do comando técnico da equipe. Sem treinador, a diretoria de futebol resolveu adiar a reapresentação do elenco alvinegro para a próxima segunda-feira, 28.

Até lá, é provável que o Vovô já tenha um substituto para Nunes. Mesmo com a folga que ganhou no fim de semana, os jogadores do Ceará terão pelo menos dez dias de preparação até entrar em campo novamente, já que o próximo compromisso no calendário do Alvinegro será a estreia pela Copa Sul-Americana, que acontecerá entre os dias 6 e 8 de abril.

Nesta sexta-feira, 25, dia seguinte à eliminação, a única manifestação oficial do Ceará foi sobre a demissão de Nunes. Nem mesmo o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana foi comentado pela diretoria, que tem como prioridade a busca de um novo técnico.

