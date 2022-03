Após eliminações, Ceará oficializa a demissão do treinador Tiago Nunes

O treinador não resistiu as eliminações precoces no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste e foi demitido após sete meses no comando do Alvinegro

Menos de um dia após a eliminação para o CRB nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará anunciou nesta sexta-feira, 25, a demissão de Tiago Nunes do comando técnico da equipe. O treinador esteve à frente do Alvinegro de Porangabuçu por sete meses e deixa o clube com 56% de aproveitamento.

Em 32 jogos no comando do Ceará, o treinador conquistou 14 vitórias, 12 empates e sofreu seis derrotas. Apesar dos bons números, como a melhor campanha geral da fase de grupos do Nordestão, o time de Tiago Nunes pecou pelo excesso de chances desperdiçadas em confrontos importantes da temporada, culminando em eliminações precoces no certame regional e no Campeonato Cearense.

Com pouco mais de 10 dias antes da estreia na Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 5, 6 ou 7 de abril diante do Independiente-ARG, na Arena Castelão, a diretoria alvinegra vai ao mercado da bola em busca de um novo treinador para o restante de 2022.