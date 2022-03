Conheça os grupos da Copa Sul-Americana 2022

Sorteio foi realizado na sede da Conmebol, no Paraguai. Três brasileiros são cabeças-de-chave. O Ceará está no Grupo G

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022 está definida. Em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira, 25, a Conmebol formou as oito chaves, com quatro times cada. O Ceará, único representante cearense e do Nordeste, caiu no Grupo G, que tem como cabeça-de-chave o Independiente-ARG.

Dos demais brasileiros que vão disputar o torneio, apenas Santos (Grupo C), São Paulo (Grupo D) e Internacional (Grupo E) são cabeças-de-chave. O Atlético-GO caiu no Grupo F e o Fluminense no Grupo H. Na "Sula", dois times de uma mesmo país não podem dividir chave.

Ao fim dos jogos de ida e volta dentro de cada chave, apenas os oito líderes avançam para as oitavas de final. Se juntarão a eles os oito times que terminaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

Confira os grupos da Copa Sul-Americana 2022:

Grupo A - Lanús-ARG, Wanderers-URU, Metropolitano-VEN, Barcelona-EQU

Grupo B - Racing-ARG, Melgar-PER, River Plate-URU, Cuiabá-MT

Grupo C - Santos, La Calera-CHI, Banfield-ARG, U.Católica-EQU

Grupo D - São Paulo, J. Wilstermann-BOL, Ayacucho-PER, Everton-CHI

Grupo E - Internacional, I. Medellín-COL, 9 de Octubre-EQU, Guaireña-PAR

Grupo F - LDU-EQU, Defensa y Justicia-ARG, Atlético-GO, Antofagasta-CHI

Grupo G - Independiente-ARG, Deportivo La Guaira-VEN, Ceará, General Caballero-PAR

Grupo H - Junior Barranquilla-COL, O. Petrolero-BOL, Unión-ARG, Fluminense

