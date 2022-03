Tiago Nunes explica situação física de Dentinho e Rodrigo Lindoso no Ceará

O Ceará reforçou o elenco para a temporada de 2022. Dos novos reforços, os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto ainda não entraram em campo pelo Vovô. Já o volante Rodrigo Lindoso fez sua estreia nesta terça-feira, 15, na vitória por 2 a 0 diante da Tuna Luso-PA pela Copa do Brasil. Em coletiva pós-jogo, o técnico Tiago Nunes explicou a situação física dos jogadores.

"O Dentinho é um atleta que ficou muito tempo parado. Precisa se recondicionar fisicamente para ficar bem. Está fazendo uma pré-temporada. Se prepara com o departamento médico para que possa ficar a disposição", ressaltou.

Dentinho foi anunciado no início de março. O atacante, ex-Corinthians e Shakhtar Donetsk, assinou com o Vovô até o fim de 2022. O jogador destacou, em coletiva de apresentação, que antes de estrear pelo Alvinegro teria de fazer uma "mini pré-temporada" após meses sem disputar uma partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tiago Nunes elogia produção ofensiva do Ceará após vitória diante da Tuna Luso

Ceará não perde na Arena Castelão desde outubro de 2021

Vina comemora gol e classificação do Ceará: "Merecimento de todo o grupo"

Quanto ao volante Rodrigo Lindoso, o comandante alvinegro destacou a sequência de jogos do atleta quando ainda estava no Internacional. “O Lindoso era relacionado para os jogos na ex-equipe. Treinava normalmente e fez pré-temporada. Não vinha de sequência de jogos, mas tinha carga normal de treino. Joga e sente menos", pontua.

O atleta de 32 anos assinou contrato de empréstimo com o Vovô até o fim da temporada, se tornando o décimo reforço da equipe no ano. O Alvinegro do Porangabuçu dividirá com o clube gaúcho parte dos salários do jogador.

Tiago Nunes revelou que Matheus Peixoto, novo reforço do Vovô, se recupera de uma pequena lesão no tornozelo. O Ceará volta a campo no sábado, 19, contra o Campinense-PB. As equipes se enfrentam às 17h45, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, pela oitava rodada da Copa do Nordeste.



Tags