Com Tiago Nunes, Ceará tem baixo aproveitamento jogando fora do Castelão

A derrota do Ceará para o Iguatu no último sábado, 26, foi o sexto revés do Alvinegro sob o comando de Tiago Nunes em 12 jogos fora da Arena Castelão, o que evidencia as dificuldades do time em jogar longe do estádio que costuma mandar suas partidas.

Desde a estreia de Tiago Nunes contra o Grêmio, fora de casa, na 20° rodada do Brasileirão, o Ceará soma apenas 10 pontos de 36 possíveis atuando longe do Castelão, o que dá um aproveitamento de 27,78% para o comandante. O time alvinegro foi o segundo pior visitante da edição passada do Campeonato Brasileiro, a frente apenas da Chapecoense, rebaixada para a segunda divisão.

As duas únicas vitórias do treinador nesse recorte foram nos jogos contra o Sergipe e o Atlético de Alagoinhas na Copa do Nordeste deste ano, ambas pelo placar de 1 a 0 e com um desempenho abaixo do esperado.

Por outro lado, o técnico só tem uma derrota em 16 jogos jogando no estádio, contra o Palmeiras pelo placar de 2 a 1, em jogo atrasado da última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Ao todo, são oito vitórias e sete empates no período, gerando um aproveitamento de cerca de 64,58%. Mesmo atuando como visitante duas vezes no Clássico-Rei, o Ceará conquistou quatro de seis pontos possíveis sob o comando de Tiago Nunes.

A derrota para o Iguatu ligou o sinal de alerta para o Vovô, que jogará fora de casa contra o São Raimundo-RR em confronto único pela Copa do Brasil nesta terça-feira, 2, e em breve deverá disputar as fases eliminatórias da Copa do Nordeste, caso confirme a classificação. Vale lembrar que o Ceará joga com a vantagem do empate contra a equipe de Roraima para avançar de fase.

