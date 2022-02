Ceará não era eliminado por uma equipe do interior no Cearense desde 2008

Alvinegro de Porangabuçu perdeu para o Iguatu por 1 a 0 no tempo normal, foi eliminado nos pênaltis e deu adeus ao Campeonato Cearense 2022 com apenas dois jogos disputados

O torcedor alvinegro não vai sentir saudades da participação do Ceará no Campeonato Cearense 2022. Na noite deste sábado, 26, o time de Porangabuçu perdeu para o Iguatu pelo placar de 1 a 0 no tempo normal e acabou eliminado no pênaltis, dando adeus à competição estadual com apenas dois jogos disputados.

A derrota do Vovô para o Iguatu é ainda mais impactante quando comparada com o histórico do time na competição. O Ceará não era eliminado por uma equipe do interior do Estado no Cearense desde 2008.



Na ocasião, o campeonato era disputado em dois turnos e a equipe alvinegra foi desclassificada por time interioranos duas vezes. No primeiro turno, o algoz foi o Icasa. O Verdão do Cariri venceu o primeiro duelo por 1 a 0, o Ceará repetiu o placar no jogo da volta, mas sofreu mais um gol na prorrogação e foi eliminado pelo time alviverde por 2 a 1 no placar agregado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Como mandante, Iguatu possui histórico de 100% de aproveitamento diante do Ceará

No segundo turno, foi a vez do Horizonte interromper os planos alvinegros. Após empate por 1 a 1 no primeiro confronto, o Galo do Tabuleiro venceu o Ceará por 5 a 3 e eliminou o Vovô em pleno Castelão.

A última vez que o time de Porangabuçu ficou de fora das semifinais do Estadual, no entanto, é mais recente. Em 2016, o Ceará foi eliminado na segunda fase do Cearense após ficar em terceiro lugar do triangular que contava com Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro.

Tags