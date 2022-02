Decisão foi tomada após a eliminação do clube para o Iguatu no Campeonato Cearense

Jorge Macedo não é mais Executivo de futebol do Ceará. Após a eliminação para o Iguatu nos pênaltis pelo Campeonato Cearense, a diretoria do clube se reuniu neste domingo, 27, com a finalidade de executar mudanças internas e decidiu o profissional não está mais nos planos do Vovô para a continuação da temporada.

O executivo ocupava o cargo no clube desde dezembro de 2019. Dentre outras funções, ele era responsável pelo funcionamento do departamento de futebol profissional.

Mais informações em breve...

