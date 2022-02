Dentinho publica mensagem confirmando acerto com o Ceará

Através do Twitter, o ex jogador do Shakhtar Donetsk publicou uma sequência de emojis indicando assinatura de contrato com o Alvinegro de Porangabuçu

Em publicação no Twitter, o atacante Dentinho colocou uma sequência de emojis que indicam assinatura de contrato com o Ceará. O atleta de 33 anos tuitou cinco emojis: uma planilha, um símbolo de correto, um vovô, e buas bolinhas, uma preta e uma branca.

Dentinho foi formado no Corinthians e depois teve longa passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde permaneceu por dez temporadas. O jogador também teve uma breve passagem pelo Besiktas, da Turquia, por empréstimo, e chegou a disputar alguns jogos com a seleção brasileira sub-20. Com o fim do seu contrato com o clube ucraniano, no final de 2021, ficou livre no mercado. O atacante tinha o objetivo de retornar ao Corinthians, mas o Timão não demonstrou interesse em contar com o jogador, que recebeu outras ofertas, mas preferiu o Ceará.

Pelo clube ucraniano, Dentinho disputou 197 jogos, sendo 72 como titular, e marcou 29 gols. Conquistou sete troféus da Liga Ucraniana, seis da Taça Ucrânia e duas Supertaça Ucraniana. O Ceará deve oficializar a contratação em breve.

