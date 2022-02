"Assumo a responsabilidade de maneira total", diz Tiago Nunes após eliminação do Ceará

Depois da derrota para o Iguatu, treinador do Ceará chama responsabilidade para si e fala da necessidade de uma autoavaliação do grupo

A eliminação precoce no Campeonato Cearense 2022 ainda vai levar um tempo para ser superada pelo Ceará. O Vovô foi eliminado para o Iguatu, na noite do último sábado, 26, ao perder por 1 a 0 no tempo normal e por 4 a 3 na disputa de pênaltis.

Após a partida, o técnico do Alvinegro, Tiago Nunes, assumiu a responsabilidade do fracasso diante do Azulão do Centro-Sul.

"Se há de se eleger um culpado, o culpado sou eu, o treinador da equipe do Ceará, Tiago Nunes. Sou eu o culpado pelo que aconteceu e assumo a responsabilidade de maneira total, sem problema algum, vou arcar com isso", declarou o treinador durante a coletiva de imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará realiza live com a presença de ídolos do clube

Dentinho no Ceará: atacante indica acerto através das redes sociais

Ceará não era eliminado por uma equipe do interior no Cearense desde 2008

Tiago reconheceu, ainda, que o ocorrido em Iguatu deixa uma imagem ruim para o clube, jogadores e comissão técnica. "É algo que é muito ruim para a imagem do clube, para a nossa imagem profissional e que nós temos que dar a volta por cima, apresentando resultado imediato".

O início da volta por cima pregada por Tiago Nunes poderá ser já nesta quarta-feira, 2, quando o Vovô encara o São Raimundo-RR, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada às 19h, no estádio Canarinho, em Boa Vista.

"É caminhar olhando para frente nesse momento. Lamber as feridas e buscar a classificação no jogo da Copa do Brasil", ressaltou o treinador, destacando que não há tempo de se lamentar, mas que é preciso sentir o incômodo causado pela situação, além da necessidade do grupo "olhar para dentro", em busca de uma "análise racional" da eliminação.

"Estamos tristes, insatisfeitos. Estamos sentindo muito a dor dessa desclassificação, ainda mais da maneira que foi. Temos que levantar a cabeça, partir para a próxima e focar todas as energias no próximo jogo, que também é um jogo eliminatório".

O Ceará não era eliminado por uma equipe do interior do Estado no Cearense desde 2008, quando o Vovô deixou a competição, após ser derrotado pelo Icasa.

Tags