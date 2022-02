Dentinho, ex-Corinthians, tem acerto encaminhado com o Ceará

O Ceará encaminhou o acerto de contrato com Dentinho, atacante de 33 anos revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Shakhtar Donetsk. A informação foi divulgada com exclusividade pelo portal IG. Caso a contratação se concretize, o jogador será o nono reforço do Alvinegro do Porangabuçu para a temporada de 2022.

Sobre o assunto Adversário do Vovô no Estadual: Ceará nunca derrotou o Iguatu na história do confronto

Exclusiva: Erivelton Viana revela ambições do Ceará feminino para a temporada 2022

Messias mostra otimismo para 2022 do Ceará: "a gente almeja coisas grandes"

Volante Richard, do Ceará, passará por cirurgia e deve desfalcar o time por um mês

Dentinho saiu do futebol brasileiro para atuar no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, onde jogou por dez temporadas até o fim do seu contrato, no final de 2021. Livre no mercado, o atacante tinha o objetivo inicialmente de retornar ao Corinthians, clube no qual o revelou, mas o Timão não demonstrou interesse. O atleta recebeu propostas de outras equipes, mas preferiu o Vovô.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Shakhtar Donetsk, Dentinho disputou 197 partidas, sendo 72 como titular, e marcou 29 gols. No clube europeu, ele conquistou sete troféus da Liga Ucraniana, seis da Taça Ucrânia e duas Supertaça Ucraniana.

O jogador havia recebido sondagens de outros times brasileiros, mas escolheu o Ceará como seu novo destino. Na última temporada, o atleta jogou apenas sete partidas, marcando duas vezes.

Até o momento, o Alvinegro já contratou oito jogadores. São eles: os laterais Michel Macedo, Nino Paraíba e Victor Luís, o zagueiro Lucas Ribeiro, os volantes Richardson e Richard e os atacantes Iury Castilho e Zé Roberto.

Com Lucas Mota

Tags