Adversário do Vovô no Estadual, o Ceará nunca derrotou o Iguatu na história do confronto

Em cinco jogos na história do confronto, são dois empates e três derrotas do Alvinegro contra o Azulão

Adversário do Ceará nas quartas de final do Campeonato Cearense, o Alvinegro de Porangabuçu nunca derrotou o Iguatu na história do confronto. Ao todo, são cinco jogos, com dois empates e três derrotas para o Vovô. O Esportes O POVO entrou em contato com os historiadores Pedro Mapurunga e Thiago Eloi para saber os detalhes do histórico do duelo. Os times se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 20 horas na Arena Castelão.

As equipes se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Cearense e três pela Taça Fares Lopes, competição estadual que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil na temporada seguinte. O último embate entre os times aconteceu em 2018.

Pelo Estadual, o Alvinegro empatou por 3 a 3 pela 2° fase do Cearense 2018 e perdeu por 2 a 1 na primeira fase da mesma edição. Na época, o técnico do Vovô era Marcelo Chamusca.

Ceará e Iguatu se enfrentaram pela primeira vez pela Taça Fares Lopes, onde o Vovô acumula duas derrotas e um empate. O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em novembro de 2015, quando a equipe perdeu por 2 a 0 no estádio Carlos de Alencar Pinto. O segundo confronto aconteceu três dias depois, com nova vitória para o Azulão, desta vez por 1 a 0 no estádio Agernorzão, em Iguatu. A última partida acabou empatada sem gols, no Presidente Vargas.

Nesses cinco jogos, o Ceará utilizou o time principal apenas no Campeonato Cearense, enquanto pela Fares Lopes mesclou alguns jogadores do Sub-20 com o elenco profissional.

Confira o histórico do confronto entre Ceará e Iguatu

Ceará 0 x 2 Iguatu – Taça Fares Lopes – rodada 1 da 2° fase

Data: 15 de novembro de 2015

Horário: 15h30

Local: Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza-CE

Gols: Juranilson (2x)

Iguatu 1 x 0 Ceará – Taça Fares Lopes – rodada 2 da 2° fase

Data: 18 de novembro de 2015

Horário: 20h15

Local: Estádio Agenorzão, em Iguatu-CE

Gols: Regineldo

Iguatu 2 x 1 Ceará – Campeonato Cearense – rodada 3 da 1° fase

Data: 21 de janeiro de 2018

Horário: 16h

Local: Estádio Morenão, em Iguatu-CE

Gols: Canga e Elanardo (IGU); Arthur (CSC)

Ceará 3 x 3 Iguatu – Campeonato Cearense – rodada 4 da 2° fase

Data: 13 de março de 2018

Horário: 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Gols: Leandro Silva, Roberto e Patrick (CSC); Otacílio Marcos (2x) Albano (IGU)

Ceará 0 x 0 Iguatu – Taça Fares Lopes – rodada 2 da 1° fase

Data: 3 de setembro de 2018

Horário: 20h

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

