Volante Richard, do Ceará, passará por cirurgia e deve desfalcar o time por um mês

Lance acidental com Nino Paraíba causou trauma no maxilar do volante, que passará por processo cirúrgico o quanto antes

Já com o departamento médico cheio, o Ceará teve mais uma baixa após o jogo contra o Atlético-BA, realizado no último sábado, 19, ao qual venceu por 1 a 0. O volante Richard teve um trauma no maxilar, após levar uma cabeçada acidental do colega de clube Nino Paraíba e precisará fazer cirurgia.

Apesar de ter atuado os 90 minutos em Alagoinhas, no interior baiano, o jogador já não treinou no domingo e nesta segunda-feira, 21, e fará a operação o quanto antes. O período de recuperação leva cerca de 30 dias. Dessa forma, Richard deve desfalcar o Ceará em momentos decisivos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

Depois da cirurgia, o volante se juntará a Jael e Marcos Ytalo (Buiú), que cumprem protocolo de recuperação. O atacante teve que passar por processo cirúrgico no tendão de Aquiles, enquanto o lateral-direito operou o joelho direito.

Richard jogou cinco partidas com a camisa do Ceará em 2022 e é autor de uma assistência para gol.



