Messias mostra otimismo para 2022 do Ceará: "a gente almeja coisas grandes"

Zagueiro concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua condição física, objetivos do Alvinegro na temporada e projetou o duelo contra o Iguatu no Campeonato Cearense

Em coletiva realizada nessa segunda-feira, 21, o zagueiro Messias, do Ceará falou à imprensa sobre diversos assuntos. Entre eles, a sua condição física, os objetivos do Ceará na temporada e projetou o duelo contra o Iguatu no Campeonato Cearense.

Sobre sua recuperação após ter passado por lesão no púbis e testado positivo para Covid-19 no início da temporada, o jogador ressaltou que melhora um pouco a cada dia.

"Estou me aprimorando cada dia mais. Não posso dizer que estou 100%, porque acho que cada dia temos que melhorar um pouquinho, e um cara que quer melhorar todos os dias nunca está 100%. Então estou em busca dessa melhora, não pude fazer a pré-temporada com a equipe por um problema que tive no púbis e tive que me reapresentar tratando desse problema decorrente da temporada passada que foi muito desgastante, mas já estou curado, sem dores, que é o principal para o atleta fazer o seu melhor, e treinando e conseguindo jogar com a equipe, conseguindo ajudar".

O atleta não conseguiu fazer pré-temporada junto com o restante do elenco, e falou que muitas vezes acaba tendo que ficar um pouco mais para tentar se igualar fisicamente aos outros atletas.

"Infelizmente eu não consegui fazer pré-temporada, mas a estrutura que o Ceará dispõe com fisioterapia, médicos e preparadores físicos supriram essa pré-temporada defasada que tive. Mas assim que me recuperei da lesão no púbis e da Covid-19, eu consegui fazer uma pré-temporada a parte e estou me condicionando dia após dia. Então a gente vai treinando, fazendo uma coisa extra após os treinos pra me igualar ao restante do elenco e ficar na ponta dos cascos para poder dar o melhor dentro de campo".

Quanto aos objetivos do Ceará na temporada, Messias falou que o clube quer não só brigar por títulos, como também conquistá-los, e que o Ceará tem que entrar em campo em todas as partidas em busca da vitória.

"Claro que a gente almeja coisas grandes, como almejamos no ano passado. Esse ano a gente quer brigar e conquistar títulos, pela qualidade que a nossa equipe tem, a gente tem que sempre buscar títulos para o nosso torcedor e nossa instituição. Então é ter ambição de ganhar, querer ganhar sempre. Claro que teremos adversários qualificados do outro lado do campo, mas o nosso foco tem que ser em ganhar, porque é o mínimo que podemos fazer pela instituição do Ceará".

Por fim, o zagueiro projetou o confronto contra o Iguatu, falando que serão dois confrontos difíceis, e que o time vai buscar dar o melhor para conseguir ir à semifinal.

"A gente sabe que o Campeonato Cearense é uma competição muito difícil, a gente sabe da qualidade do time do Iguatu também. Nossa comissão e nossa equipe de análise já fez todo o estudo para passar tudo para a gente sobre a equipe a adversária, então a gente sabe que serão dois jogos muito difíceis contra um time qualificado, mas vamos focar, dar o nosso melhor para poder buscar a vitória e sair com a classificação".

