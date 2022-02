João Ricardo cita dificuldades extracampo para o jogo contra o Atlético-BA

O duelo contra a equipe baiana neste sábado, 19, às 16 horas, em Alagoinhas (BA), pela Copa do Nordeste, será a quarta partida no período de 11 dias do Vovô

Após finalizar os preparativos para o duelo contra o Atlético de Alagoinhas em Porangabuçu, o elenco alvinegro embarcou para Salvador (BA) no fim da manhã desta sexta-feira, 18, com previsão de desembarque por volta das 13h30min. O confronto, que acontece neste sábado, 19, às 16 horas, será a quarta partida do Vovô no período de 11 dias.

Antes de seguir viagem, o goleiro João Ricardo falou sobre as dificuldades extracampo do confronto, que envolvem desgaste físicos dos atletas e também a questão de logística para chegar à cidade de Alagoinhas, localizada a 122 quilômetros da capital baiana. O arqueiro alvinegro, no entanto, enfatizou que a equipe está pronta para dar o melhor no jogo.

“Expectativa positiva. A equipe se preparou muito nesses últimos dias, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, fatores extracampo, logística, tudo, mas estamos preparados, focados, e esperamos fazer um grande jogo”, disse em entrevista a Vozão TV.



