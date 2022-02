CBF altera horário de jogo entre Ceará e São Raimundo pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 18, mudança de horário na partida entre Ceará e São Raimundo. As equipes se enfrentam no dia 2 de março, no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Antes marcado para ocorrer às 21h30min (horário de Brasília), o confronto será realizado às 19 horas. A data e o local foram mantidos. A entidade informou que a mudança foi feita por “ajustes na grade de programação da emissora detentora dos direitos de transmissão”.

O Ceará fará uma longa viagem até Roraima para jogar diante do São Raimundo-RR e terá a vantagem do empate (por ser melhor ranqueado) a seu favor. A equipe roraimense disputará sua 10ª edição do certame nacional. A Copa do Brasil tem início previsto para o dia 23 de fevereiro.



