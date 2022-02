Ceará pode poupar alguns atletas contra o Atlético-BA por curto período entre os jogos

Vina, Zé Roberto, Lima, Fernando Sobral, Messias e Luiz Otávio são alguns dos atletas que podem ser preservados para o duelo contra o Atlético de Alagoinhas, no próximo sábado, 19

O jogo contra o Atlético de Alagoinhas-BA neste sábado, 19, fora de casa, será o quarto confronto do Ceará em 11 dias, e o Alvinegro pode preservar alguns atletas da equipe titular devido ao desgaste físico proporcionado pela curta sequência entre as partidas da Copa do Nordeste.

No empate contra o Sport na última rodada, o Ceará sentiu o desgaste físico e diminuiu a intensidade no segundo tempo. Atletas como Messias e Lima, por exemplo, pediram para serem substituídos alegando cansaço.

Outros jogadores, como Zé Roberto e Mendoza, disputaram todos os jogos no ano como titulares e há a possibilidade de serem preservados pelo técnico Tiago Nunes, que ressaltou o desgaste do time durante a entrevista coletiva após o jogo.

“O Zé fez uma grande partida quando participou das ações técnicas, mas vem em uma sequência muito grande de jogos, bem desgastado fisicamente. Alguns jogadores se adaptando ainda ao futebol nordestino, ao clima”, falou o técnico.

Vina e Luiz Otávio jogaram os últimos quatro jogos e também podem ser poupados para o jogo. Vale lembrar que os dois atletas contraíram Covid-19 no fim da pré-temporada e cumpriram isolamento social.

Atuando durante os 90 minutos pela primeira vez contra o Sport, Fernando Sobral se recuperou recentemente de uma tendinite no pé esquerdo e há a chance de começar a partida no banco de reservas.

