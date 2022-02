Ceará tem a melhor defesa da Copa do Nordeste

Com apenas dois gols sofridos em cinco jogos, o Ceará é o dono da melhor defesa da Copa do Nordeste. O time de Tiago Nunes empata com o CRB em números absolutos, mas leva vantagem na média. O Alvinegro visita o Atlético de Alagoinhas neste sábado, 19, às 16 horas.

O Ceará também é dono da menor média de gols sofridos no campeonato. Uma das quatro equipes que disputaram todos os cinco jogos até então, o Alvinegro tem uma média de 0,4 gols sofridos por jogo. Por ter um jogo a menos que o Vovô, a média do CRB é de 0,5.

A defesa da equipe de Tiago Nunes é a segunda com a menor média de finalizações sofridas durante as partidas, com 8,6 finalizações por jogo, atrás somente do rival Fortaleza, que tem 8 na estatística, segundo o Footstats.

Os dois únicos gols sofridos pelo Alvinegro no Nordestão foram nos empates por 1 a 1 contra o Fortaleza e o Sampaio Côrrea, ambos disputados na Arena Castelão. Vale lembrar que nesses dois jogos o Ceará jogou sem a dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio.

