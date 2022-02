Ceará evolui como time, mas precisa ser efetivo nas finalizações

O Ceará fez quase tudo certo contra o Sport-PE na última terça-feira, 15, pela Copa do Nordeste. A equipe de Tiago Nunes foi organizada nas fases ofensivas e defensivas durante todo confronto, com alto volume de jogo, intensidade nas construções das jogadas e domínio absoluto sobre o clube pernambucano, criando diversas chances claras de finalização. Um detalhe, porém, não foi alcançado pelo Vovô: o gol.

Diante do Leão da Ilha, o Alvinegro teve 66% de posse de bola, trocou 505 passes corretos e finalizou 21 vezes. A superioridade do Ceará, intensificada pela expulsão do zagueiro rubro-negro Fábio Alemão aos 28 minutos do segundo tempo, não foi suficiente para tirar o zero do placar. Apesar da ótima atuação do goleiro Mailson, que realizou diversas defesas difíceis, houve ineficiência por parte do escrete preto-e-branco nas conclusões, situação que também ocorreu no empate por 1 a 1 contra o Sampaio Corrêa.

O objetivo do futebol, claro, é balançar as redes, mas para chegar a esse momento é preciso que haja — pelo menos em situações normais — organização em campo, aspecto que tem sido um dos pontos altos do trabalho de Tiago Nunes neste início de temporada. O Vovô tem conseguido, neste recorte inicial de cinco jogos, ser um clube criativo ofensivamente, com alternâncias de funções e posições entre os jogadores, atuando de forma intensa e pressionando o adversário a todo instante, características que diferem da equipe do último ano, que por muitas vezes demonstrou dificuldade em se impor, mesmo contra times inferiores tecnicamente.

Para o restante da temporada, o desafio de Tiago Nunes será conseguir manter essa identidade de jogo — que naturalmente deve passar por oscilações — diante de equipes mais qualificadas e melhorar a efetividade do time nas conversões das várias chances criadas. É uma ideia em construção que precisa ser aperfeiçoada, mas que traz boas perspectivas.

